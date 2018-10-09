Немецкие политики предлагают запретить символику турецких националистов

Берлин, , 10:34 — REGNUM Несколько ведущих политиков Германии выступили за запрет приветственного жеста турецких националистов из группировки «Серые волки» со страниц издания Bild.

Представитель ХДС Кристоф де Фриз заявил, что символика и жесты турецких ультранационалистов должны быть запрещены. С ним согласна вице-руководитель фракции «Левых» в бундестаге Севим Дагделен.

«Приветствие «Серых волков», одной из крупнейших правых экстремистских и антиконституционных организаций в Германии, сопоставимо с гитлеровским, и, следовательно, должно быть запрещено», — сказала она.

Турецкий так называемый «вольфгрюс» (волчье приветствие) немного напоминает рокерский жест «коза»: также подняты вверх указательный палец и мизинец, но три других пальца вытянуты вперед и сомкнуты, образуя «мордочку волка».

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