Сторонники Франко «атаковали» штабы левых партий на Ибице

Ивиса, Испания, , 10:06 — REGNUM Штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) и «Подемос» на острове Ибица подверглись «атаке» со стороны сторонников режима Франсиско Франко, пишет газета El Mundo.

8 октября стены штабов были оклеены плакатами с изображениями каудильо. На одном значилось «Спасибо Франко за освобождение от коммунистов», на других — «Руки прочь от Долины Павших!». Под портретом главы правительства Педро Санчеса было написано «PSOE — осквернители могил».

«Атаке» также подверглась консервативная Народная партия, но налетчики ошиблись адресом и оклеили стены помещения, которое партия покинула уже несколько лет назад.

В ответ представители PSOE и «Подемос» в социальных сетях осудили ненависть со стороны «экстремистов» и заявили о своей приверженности демократии и работе для ее процветания. Это был первый подобный случай на Ибице.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре парламент Испании принял декрет об эксгумации останков Франсиско Франко с территории мемориала Долина Павших. Власти не хотят, чтобы мемориал служил местом паломничества «фашистов». Также правительство изучает возможность юридического запрета апологетики франкизма.

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