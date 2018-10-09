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Назарбаев наградил президента Сербии орденом «Дружбы»

Политика

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Казахстан для участия в VI съезде лидеров мировых и традиционных религий

Астана, 9 октября 2018, 10:00 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил президента Сербии Александра Вучича орденом «Достык» («Дружбы») I степени за вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества, сообщили 9 октября в пресс-службе президента Казахстана.

Президент Сербии прибыл в Казахстан для участия в VI съезде лидеров мировых и традиционных религий. В рамках визита состоялись переговоры в узком составе.

Назарбаев отметил, что сторонам необходимо расширять сотрудничество в сфере логистики, транспорта и коммуникаций, оборонной промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики и строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 10−11 октября в Астане состоится VI съезд лидеров мировых и традиционных религий. Мероприятия планируют посетить лидеры нескольких государств.

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Политическая жизнь Казахстана
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