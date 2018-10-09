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Прокуратура проверит законность «золотых парашютов» хабаровских чиновников

Политика

Законность выплат уходящим чиновникам из команды экс-губернатора Вячеслава Шпорта попросил проверить губернатор Сергей Фургал

Хабаровск, 9 октября 2018, 09:55 — REGNUM  Генеральная прокуратура России проверит законность выплат уходящим чиновникам правительства Хабаровского края. Проверить «золотые парашюты» оставляющих свои посты высокопоставленных членов команды экс-губернатора региона Вячеслава Шпорта попросил губернатор Сергей Фургал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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У нового главы региона вызвало вопросы постановление, подписанное его предшественником. Согласно документу, высокопоставленные чиновники краевого правительства, увольняющиеся по собственному желанию, получают выплаты — довольно существенные суммы.

В числе тех, кому, по мнению Сергея Фургала, выплачено незаконное выходное пособие, прозвучала фамилия экс-министра социальной защиты Николая Цирюлика, который написал заявление на увольнение сразу же после вступления Фургала в должность.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сразу после вступления в должность пообещал вплотную заняться бюджетом региона и провести полный аудит как расходов краевой власти, так и госдолга, который во время правления Шпорта вплотную приблизился к 47 млрд рублей. Возможно, в ходе аудиторской проверки будет дана оценка и странным тратам бюджетных денег, практиковавшимся в правительстве экс-губернатора. Например, приобретение и содержание за счет бюджета шикарной яхты, расходы на обеды и ужины в самых дорогих ресторанах на миллионы рублей.

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