Власти Австралии намерены переселять иммигрантов в малонаселенные районы

Канберра, , 09:39 — REGNUM Власти Австралии изучают возможные меры по принуждению иммигрантов к проживаю в сельских районах и отдаленных населенных пунктах, чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру крупных городов, пишет газета Le Figaro 9 октября.

Континент Австралия по большей части мало населен, но ежегодно его население увеличивается на 1,6%. По словам министра городской инфраструктуры и демографии Алана Таджа, Сидней, Мельбурн и Квинсленд являются одними из самых быстрорастущих городов в мире и подпитываются сильной иммиграцией.

В прошлом году поддержка инфраструктуры больших городов стоила казне 15 млрд австралийских долларов. Если тенденция продолжится, к 2030 году она обойдется в 40 млрд, прогнозирует исследовательский центр Menzies.

«Мы работаем над мерами, чтобы больше новоприбывших отправлялись в более мелкие штаты и регионы и оставались там, по крайней мере, на несколько лет», — добавил министр. Эти штаты нуждаются в людях.