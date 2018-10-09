Вторник, 9 Октября 2018 года
09:45:20 МСК

Послом Ташкента в РФ назначен замглавы МИД Узбекистана Ботиржон Асадов

Политика

По итогам первых шести месяцев 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Россией составил $2,836 млрд

Ташкент, 9 октября 2018, 09:23 — REGNUM  Чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Российской Федерации назначен Ботиржон Асадов, до этого он трудился на посту первого заместителя министра иностранных дел страны, сообщает 9 октября МИД Узбекистана.

До этого послом Узбекистана в Москве являлся Бахром Ашрафханов, который перешел на работу в национальную компанию «Узбекнефтегаз» на должность председателя правления.

Асадов, который родился в 1978 году, является выпускником Ташкентского государственного экономического университета. В разные годы он работал в аппарате президента Узбекистана, Сенате, в зарубежных странах в качестве дипломата.

Россия является основным внешнеторговым партнером Узбекистана, по итогам первых шести месяцев 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Россией составил $2,836 млрд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить