Ситуацией с границей Ингушетии и Чечни «отвлекают от кризиса»

Москва, , 09:16 — REGNUM В КПРФ с недоумением следят за происходящим в Ингушетии и считают, что митинг и требования отвлекают от проблем в экономике, предает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

«Это попытка отвлечения от кризиса, который есть в экономике», — сказал депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ).

Главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров в начале октября подписали документ об административной границе между республиками. Документ поддержало заксобрание Чечни, однако соглашение вызвало протесты в Ингушетии, в республике проходят митинги, оппоненты требуют отставки главы региона.