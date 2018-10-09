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Ситуацией с границей Ингушетии и Чечни «отвлекают от кризиса»

Политика

Протесты в Ингушетии

Москва, 9 октября 2018, 09:16 — REGNUM  В КПРФ с недоумением следят за происходящим в Ингушетии и считают, что митинг и требования отвлекают от проблем в экономике, предает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

«Это попытка отвлечения от кризиса, который есть в экономике», — сказал депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ).

Главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров в начале октября подписали документ об административной границе между республиками. Документ поддержало заксобрание Чечни, однако соглашение вызвало протесты в Ингушетии, в республике проходят митинги, оппоненты требуют отставки главы региона.

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Договор о границе между Чечней и Ингушетией
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