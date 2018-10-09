Политические силы в ЦИК Украины представлены непропорционально — оппозиция

Киев, , 09:11 — REGNUM Состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины не отвечает «ожиданиям общества» и «традициям украинской демократии», заявили в партии «Оппозиционный блок», сообщают 8 октября «Украинские новости».

Как отметили в «Оппозиционном блоке», расширение состава ЦИК было сделано вопреки мнению оппозиции, рекомендациям Венецианской комиссии и ПАСЕ.

Так, оппозиционная партия считает, что политические силы в ЦИК представлены непропорционально, что приведет к ситуации, когда комиссия «будет обслуживать только интересы власти».

Напомним, ранее Верховная рада приняла закон, который увеличил количество членов ЦИК Украины с 15 до 17 человек. Также были уволены 13 членов комиссии и назначены 14 новых членов.