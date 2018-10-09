Мнение: за право стать «столицей» могут побороться два сибирских города

Улан-Удэ, , 08:55 — REGNUM Основной базой для развития Сибири и Дальнего Востока должен рассматриваться именно Сибирский федеральный округ. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил политолог Алексей Михалёв (Бурятия), комментируя идею создания в Сибири финансово-промышленного центра, «своего рода столицы», озвученную министром обороны РФ Сергеем Шойгу в недавнем интервью журналу «Неизвестная Сибирь».

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«В инфраструктурном плане Сибирь более развита благодаря Транссибирской магистрали, БАМу, сети других транспортных узлов. Ведь центр освоения Дальнего Востока исторически находился в Сибири, где и брали своё начало проекты Транссиба и БАМа. И поэтому, несомненно, основной базой для развития и Сибирского региона, и Дальнего Востока рассматривается именно Сибирский федеральный округ. На мой взгляд, наиболее перспективными в качестве столицы крупного финансово-промышленного центра, предложенного Сергеем Шойгу, видятся города Новосибирск или Красноярск. Но поскольку президент России Владимир Путин ранее озвучил необходимость вливаний крупных инвестиций в развитие новосибирского Академгородка, вероятнее всего, эта роль должна быть отдана Новосибирску», — считает Алексей Михалёв.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу считает, что стоит продолжать политику развития Сибири и Дальнего Востока. И привлекать людей на эти территории нужно прежде всего условиями жизни:

«Я уже говорил и сейчас повторю: нам надо создавать здесь, за Уралом, крупный финансово-промышленный центр, своего рода столицу, которая даст мощный импульс развития сибирским и дальневосточным землям».

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