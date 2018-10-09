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В Совфеде ответили на слова Порошенко о планах РФ «вмешаться в выборы»

Политика

По мнению российского сенатора, подобными заявлениями Порошенко пытается подстраховаться на случай поражения в ходе президентских выборов

В Совфеде ответили на слова Порошенко о планах РФ «вмешаться в выборы»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Москва, 9 октября 2018, 08:54 — REGNUM  Заявления украинского президента Петра Порошенко о планах России «вмешиваться в выборы на Украине» являются веянием моды, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, украинский лидер следует общемировому тренду.

«Сейчас это модно: любая страна, которая готовится к проведению выборов, обвиняет Россию во вмешательстве», — цитирует слова Джабарова RT.

По его мнению, подобными заявлениями Порошенко пытается подстраховаться на случай поражения в ходе президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия якобы имеет планы по вмешательству в выборные процессы на Украине — Москва, по его словам, намерена фальсифицировать результаты голосования и осуществлять вмешательство посредством кибератак, в том числе и путем дезинформации.

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