National Interest: Откуда ждать новой глобальной террористической угрозы?

Триполи, , 09:05 — REGNUM На фоне практически полного уничтожения халифата «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии тот или иной его филиал может превратиться в нечто, намного более опасное, чем была сама группировка на пике своего могущества в 2015 году. Если учесть, что по всему миру действует большое число тех, кто присоединился к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в претендентах на эту роль недостатка нет, пишет Колин П. Кларк в статье для американского издания The National Interest.

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Становлению новой глобальной террористической угрозы может поспособствовать большое число факторов, в том числе относительная слабость сил безопасности в тех регионах, где действуют террористы, поэтому сказать с точностью, какие именно группировки смогут стать новой международной угрозой, сложно. Кроме того, для определения угрозы необходимо хорошо понимать потенциал каждого филиала, степень, в которой им доступны безопасные территории, а также с какими усилиями для них будет сопряжено пополнение их ресурсов.

Появление «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дает возможность понять, каким образом может сформироваться новая глобальная террористическая группировка. АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появилась почти десять лет назад, после того как материнская организация, возглавляемая Усамой бен Ладеном, была выдавлена из Афганистана и вынуждена существовать в условиях активной кампании США по борьбе с терроризмом. Группировка сложилась из слияния действовавших в Саудовской Аравии и Йемене филиалов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2009 году. Через несколько лет ее лидер Насир Абдель Карим аль-Ухайси был возведен в чин одного из руководителей «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Благодаря этому группировка могла проводить более активную вербовку исламистов в свои ряды.

Из всех филиалов террористической организации именно АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продемонстрировала наибольшее стремление наносить удар по Западу: если основной организации на протяжении многих лет не удавалось совершить каких-либо значимых терактов, то боевики аравийского филиала почти осуществили целый ряд актов насилия на рейсах американской гражданской авиации. Уровень угрозы АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был столь значительным, что тогдашний директор ЦРУ Дэвид Петреус назвал главного специалиста по взрывным устройствам группировки Ибрагима Хассана аль-Асири «самым опасным человеком в мире».

Другой составляющей успешной деятельности группировки стало продвижение исламистской пропаганды, в чем сыграл значительную роль радикальный проповедник Анвар аль-Авлаки. Этот выходец из США сумел до своей смерти в 2011 году добиться глобальной популярности среди исламистов. Среди его последователей был и Нидал Хасан, американский военный врач, расстрелявший 5 ноября 2009 года сослуживцев на базе Форт-Худ в штате Техас. Авлаки продолжает оказывать свое влияние в интернете, вдохновляя новые поколения террористов для совершения нападений против Запада. Самые значительные из них — теракты на марафоне в Бостоне, в калифорнийском городе Сан-Бернардино и другие акты насилия.

Боевикам АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лучше всего удалось сбалансировать цели местного и международного значения. По словам специалиста по терроризму Дэниэла Бимана, эта группировка внимательно относится к тому, что важно для местных жителей, в том числе к сложным взаимоотношениям внутри йеменских племен, а также их устремлениям. Так, боевики поддерживают хорошие отношения с местными племенами, проявляя гибкость в вопросах введения законов шариата, чем сильно отличаются от своих коллег из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тем не менее, даже уделяя основное внимание местным вопросам, исламисты сыграли значимую роль в нападении на редакцию французского журнала Charlie Hebdo в начале 2015 года. Йеменские боевики поддерживают тесные связи с «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали, а также выступают в качестве посредников между различными филиалами группировками, в том числе в Сирии.

С помощью анализа факторов, поспособствовавших успеху АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), можно установить условия, благодаря которым следующее «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сможет стать еще больше угрозой. Когда АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) формировалась, Йемен был уже страной, почти лишенной государственности и раздираемой гражданской войной. На неподконтрольных властям территориях террористы могли тренироваться и планировать теракты против Запада.

С этой точки зрения самым подходящим местом для формирования новой глобальной террористической угрозы является Ливия, где наблюдаются те же условия, какие были в Йемене с 2009 по 2015 год. Страна насыщена оружием, о каких-либо признаваемых всеми правительстве или силе не может идти и речи, она является точкой скопления террористов всех мастей, а также находится лишь в 200 км от берегов ЕС. Даже несмотря на то, что число связанных с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевиков в Ливии не превышает нескольких сот, филиал группировки в Ливии связан с крупными терактами за пределами африканского государства, в их числе нападение на рождественскую ярмарку в Берлине в конце 2016 года и теракт в британском Манчестере в 2017 году.

Группировка также стояла за рядом крупных терактов в регионе, таких как теракт в Национальном музее в Бардо, а также в Сусе. Страна же находится в состоянии постоянной анархии, различные исламистские формирования ведут там постоянное противоборство, меняя стороны и иногда взаимодействуя. Наибольшее опасение вызывает то, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживает в стране ряд специализированных подразделений, которые отвечают за внешние операции, логистику и вербовку.

Таким образом, заключает автор, чтобы не дать сформироваться новому могущественному филиалу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ливии, США необходимо внимательно следить за событиями на земле и поддерживать взаимодействие с государствами-партнерами в Европе, у которых могут быть детальные разведывательные данные о том, как развивается та или иная группировка. При этом исходящая из Ливии опасность не ограничивается исключительно возможностью появления там новой глобальной террористической угрозы. Страна также может превратиться в убежище для исламистов. В связи с этим Вашингтону необходимо рассмотреть возможность самых решительных мер для недопущения такого развития событий.

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