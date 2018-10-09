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Правительство Казахстана утвердило план по исполнению послания Назарбаева

Политика

Документ предусматривает реализацию 100 мероприятий по решению шести задач

Астана, 9 октября 2018, 08:50 — REGNUM  Члены правительства Казахстана единогласно утвердили общенациональный план по исполнению послания президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщает 9 октября издание InformBuro.

На заседании правительства документ представил министр национальной экономики Тимур Сулейменов. По его словам, документ предусматривает реализацию 100 мероприятий по решению шести задач, поставленных президентом в обращении.

Среди основных мер: повышение размера минимальной заработной платы в 1,5 раза, повышение прозрачности тарифообразования, улучшение качества образования и другие мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Нурсултан Назарбаев выступил с посланием к народу Казахстана, в котором обозначил цели на 2019 год. В своем обращении глава государства уделил внимание как экономическим вопросам, так и вопросам внешней и внутренней политики.

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Политическая жизнь Казахстана
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