Германия значительно увеличит расходы на интеграцию беженцев

Берлин, , 08:41 — REGNUM 9 октября правительство Германии планирует принятие законопроекта об увеличении финансовой поддержки немецких земель для лучшей интеграции беженцев, передает телеканал N-TV.

В общей сложности земли должны получить более €15 млрд в период между 2019 и 2022 годами — это намного больше, чем предусматривалось ранее. Как пишет Süddeutsche Zeitung, правительство также откажется от контроля за тем, действительно ли земли расходуют эти субсидии на интеграцию беженцев, так как финансирование будет пересмотрено — в будущем оно не будет рассчитываться для каждого отдельного беженца.

Также правительство планирует продлить расходы коммун на оплату жилья и отопления для людей, признанных беженцами и нуждающимися в защите. Ранее предполагалось, что плата за жилье прекратится к 2019 году. Эта статья расходов в следующем году составит €1,8 млрд.

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