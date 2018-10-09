Китайские налоговики взялись за звёзд и работников кино и телевидения

Пекин, , 08:21 — REGNUM Китайские власти запустили кампанию по борьбе с неуплатой регулярных налоговых отчислений в сфере телевидения, радио и кинопромышленности с целью формирования «здоровых условий» для дальнейшего развития, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Согласно требованиям уведомлений, которые получили компании, задействованные в сферах телевидения и киноиндустрии, они обязаны будут провести самопроверку их налоговых отчислений в бюджет в период с 10 октября 2016 года и до текущего момента.

Те же, кто заплатит по долгам до 31 декабря 2018 года, будут освобождены от административного наказания и санкций в их адрес. В самом же начале 2019 года всякий, кто не погасил свою задолженность, ощутит на себе всю мощь китайского правосудия.

Напомним, что буквально недавно в Китае произошел случай с участием актрисы Фань Бинбин. Местная налоговая служба города Уси в провинции Цзянсу на востоке Китая подверглась критике и требованиям исправить положение в связи с уплатой налогов. Против нее и ряда причастных были введены административные меры и предупреждения.