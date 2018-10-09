В Китае издан первый в истории Монгольско-мандаринский юридический словарь

Хух-Хото, Китай, , 08:09 — REGNUM Первый в своем роде Монгольско-мандаринский словарь уголовного права был опубликован во автономном районе Внутренней Монголии на севере Китая, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Словарь, который также является первым монгольско-мандаринским юридическим справочником, содержит свыше 25 тыс. понятий в области уголовного права, используемые в современном и древнем Китае. Компиляция словаря стартовала в 2009 году народной прокуратурой аймака Шилин-Гол во Внутренней Монголии. Ожидается, что словарь поможет продвинуть развитие юридических служб как обоих языках.

Напомним, что язык мандарина или путунхуа является официальным в КНР, Тайване и Сингапуре. Несмотря на то, что в Китае язык является общепринятым, существует масса проблем с его продвижением в сфере документооборота в виду полиэтнической структуры китайского общества.

Для укрепления языковой интеграции и обеспечения надлежащего качества владения путунхуа в национальных регионах, власти Китая и занимаются совершенствованием языковой политики.