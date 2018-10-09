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Киев усмотрел в действиях России нарушение Конвенции ООН по морскому праву

Политика

Однако украинские пограничники заявляют, что Россия действует в рамках достигнутых ранее договоренностей

Киев, 9 октября 2018, 08:03 — REGNUM  Делегация Украины обвинила Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву в ходе заседания шестого комитета Генеральной ассамблеи ООН, сообщает 9 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, украинская сторона заявила, что Москва «незаконно» построила Крымский мост и «систематически нарушает свободу международной навигации для украинских и иностранных судов».

По мнению Украины, действия России в Азовском море являются «грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву».

Напомним, ранее пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что действия России в Азовском море полностью законны, так как они проводятся в рамках российско-украинского соглашения о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе, подписанного в 2004 году.

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Антироссийская пропаганда на Украине
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