Киев усмотрел в действиях России нарушение Конвенции ООН по морскому праву

Киев, , 08:03 — REGNUM Делегация Украины обвинила Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву в ходе заседания шестого комитета Генеральной ассамблеи ООН, сообщает 9 октября «Укринформ».

Согласно сообщению, украинская сторона заявила, что Москва «незаконно» построила Крымский мост и «систематически нарушает свободу международной навигации для украинских и иностранных судов».

По мнению Украины, действия России в Азовском море являются «грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву».

Напомним, ранее пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что действия России в Азовском море полностью законны, так как они проводятся в рамках российско-украинского соглашения о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе, подписанного в 2004 году.