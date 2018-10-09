Путин назначил прокурора Республики Калмыкия

Москва, , 07:56 — REGNUM Прокурором Республики Калмыкия назначен государственный советник юстиции 3-го класса Роман Тютюник. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Тютюник назначен на должность прокурора Калмыкии на пятилетний срок, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Ранее (с 2013 года) пост прокурора Калмыкии занимал государственный советник юстиции 3-го класса Алексей Самсонов.

Справка ИА REGNUM :

Роман Николаевич Тютюник родился в 1977 году в селе Ангарское Казанского района Тюменской области. В 1999 году окончил Тюменский государственный университет.

В органах прокуратуры служит с 1999 года, занимал различные должности в прокуратуре Тюменской области, в том числе прокурора г. Тобольска. С 2008 года проходил службу в должности зампрокурора Тюменской области. В последнее время занимал должность первого зампрокурора Тюменской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, также президент РФ Владимир Путин назначил прокуроров Севастополя и Адыгеи. На эти должности назначены Марк Большедворский и Игорь Шевченко соответственно.

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