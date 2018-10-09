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Премьер-министр Франции принял участие в рабочей встрече G6

Политика

Франция подталкивает итальянское правительство Джузеппе Конте отказаться от своей политики «закрытых портов»

Лион, Франция, 9 октября 2018, 08:13 — REGNUM  Премьер-министр Франции Эдуард Филипп призвал итальянского министра внутренних дел Маттео Сальвини работать над европейской «общей позицией» по миграции, открывая встречу «G6» (шести министров внутренних дел европейских стран) в Лионе, 8 октября, сообщает Europe1.

Премьер-министр Франции, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел, пообещал «свободный и прямой обмен мнениями» с итальянским министром, мастером антииммиграционной политики, которая вызывает сильную критику со стороны ряда европейских стран, и особенно Франции.

«Я редко использую те же слова и один и тот же словарный запас (что Маттео Сальвини — прим. ИА REGNUM ), но это не мешает мне быть прямым. Я надеюсь, что у нас состоится откровенный и прямой обмен мнениями», — заявил Эдуард Филипп.

«Вопрос о миграции не найдет ответа на национальном уровне, он требует координации, это сложный вопрос, представляющий общий интерес, и я думаю, к нему нужно подходить с уважением национальных интересов, а также с желанием выстроить общую позицию», — добавил премьер-министр.

Франция подталкивает итальянское правительство Джузеппе Конте отказаться от своей политики «закрытых портов».

Напомним, Эдуард Филипп, временно замещающий пост министра внутренних дел Франции после отставки Жерара Коломба, принял участие в рабочем обеде с министрами внутренних дел шести стран G6 (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция).

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Политическая жизнь Франции
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