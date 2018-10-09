В Актюбинской области Казахстана запустили программу по борьбе с коррупцией

Астана, , 07:46 — REGNUM В Актюбинской области Казахстана разработан и утвержден свой антикоррупционный проект «Актобе — кутты мекен», который направлен на противодействие коррупции за счет проектного менеджмента, сообщает 9 октября агентство «Казинформ».

В регионе работает проектный офис, который сформирован из числа сотрудников областного акимата (администрации) и департамента по делам государственной службы и противодействия коррупции.

В рамках антикоррупционного проекта будет выполняться комплексный внешний анализ коррупционных рисков всех структур региональной администрации с выработкой рекомендаций и контролем их исполнения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября сотрудник департамента государственных доходов Мангистауской области Казахстана получил 96,2 тыс. тенге ($264 по курсу на 4 октября) за отказ от взятки в размере 5 тыс. тенге ($14 по курсу на 4 октября).

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