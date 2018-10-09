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Госдеп США призвал Эр-Рияд тщательно расследовать пропажу журналиста

Политика

Ранее стало известно, что журналист из Саудовской Аравии пропал после посещения посольства своей страны в Стамбуле

Госдеп США призвал Эр-Рияд тщательно расследовать пропажу журналиста
Иллюстрация: Cunadegrillos.com
Похищение

Вашингтон, 9 октября 2018, 07:41 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии должны способствовать тщательному расследованию исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом написала 9 октября в Twitter официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

«Призываем власти Саудовской Аравии поддержать тщательное и прозрачное расследование исчезновения Хашкаджи», — говорится в сообщении дипломата.

https://twitter.com/statedeptspox/status/1049491201508986880

Ранее стало известно, что журналист из Саудовской Аравии пропал после посещения посольства своей страны в Стамбуле, куда его, якобы, пригласили для оформления документов.

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Напомним, ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что журналист, известный своей критикой в адрес Эр-Рияда, мог быть убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

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