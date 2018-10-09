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Макрон о глобальном потеплении: «Действовать необходимо сейчас»

Политика

Эксперты межправительственной группы, собравшиеся в Южной Корее, считают, что мир должен будет провести преобразования «быстро» и «беспрецедентно»

Париж, 9 октября 2018, 07:35 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «миру необходимо действовать сейчас» против глобального потепления после доклада межправительственной группы экспертов по изменению климата, который предрекает потепление на 1,5°С уже в 2030 году, сообщает Europe1.

«Межправительственная группа доказывает это с научной точки зрения: все карты у нас в руках, чтобы бороться с глобальным потеплением, но действовать необходимо сейчас!» — прокомментировал глава государства.

В докладе, опубликованном 8 октября, эксперты межправительственной группы, собравшиеся в Южной Корее, считают, что мир должен будет провести преобразования «быстро» и «беспрецедентно», если он хочет ограничить потепление до 1,5°C.

Напомним, конференция по климату Cop 24 состоится в Польше в декабре 2018 года.

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Политическая жизнь Франции
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