Макрон о глобальном потеплении: «Действовать необходимо сейчас»

Париж, , 07:35 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «миру необходимо действовать сейчас» против глобального потепления после доклада межправительственной группы экспертов по изменению климата, который предрекает потепление на 1,5°С уже в 2030 году, сообщает Europe1.

«Межправительственная группа доказывает это с научной точки зрения: все карты у нас в руках, чтобы бороться с глобальным потеплением, но действовать необходимо сейчас!» — прокомментировал глава государства.

В докладе, опубликованном 8 октября, эксперты межправительственной группы, собравшиеся в Южной Корее, считают, что мир должен будет провести преобразования «быстро» и «беспрецедентно», если он хочет ограничить потепление до 1,5°C.

Напомним, конференция по климату Cop 24 состоится в Польше в декабре 2018 года.