С 2021 года в России могут начать выдавать электронные паспорта

Москва, , 07:22 — REGNUM В России уже в ближайшие два года может начаться выдача электронных паспортов. Переход с бумажного документа на электронный правительство РФ планирует осуществить постепенно. Разработать соответствующий законопроект до конца 2018 года поручил вице-премьер РФ Максим Акимов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Предполагается, что электронный паспорт будет сделан в виде пластиковой карточки с электронным чипом. По предварительным подсчётам, проведение реформы обойдётся в 114,4 млрдв рублей до 2024 года. При этом возмещать затраты правительство РФ планирует за счёт госпошлины за выдачу электронного паспорта. По данным издания, переход на такой документ начнётся в 2021 году.

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Отмечается, что в электронном паспорте будет объединено несколько документов, таких как СНИЛС, водительские права и другие личные данные. Кроме того, будет создан единый реестр данных всех жителей страны. Электронный паспорт, носителем которого может стать пластиковая карта с чипом, даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам.

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Как сообщало ИА REGNUM, подготовка к переходу с бумажного на электронный паспорт началась ещё в 2013 году. Тогда же был одобрен соответствующий законопроект. Изначально планировалось, что выпуск электронных карт, которые заменят паспорта, начнётся с 1 января 2016 года. А обращение общегражданских паспортов в бумажном виде должно было прекратиться в 2030 году. При этом с 2016 по 2025 год параллельно должны были иметь хождение оба документа — электронный и бумажный. Затем срок начала массовой выдачи электронных паспортов был перенесён на 1 января 2017 года. Уточняется, что электронный паспорт гражданина России будет содержать паспортные данные человека, а также, по желанию, ИНН, номер карты пенсионного страхования, банковский чип и электронную подпись.

Добавим, что, согласно опросу ВЦИОМ, 60% жителей России слышали о том, что с 2018 года, возможно, начнётся выдача электронных паспортов. Доля желающих иметь электронный паспорт вместо бумажного составила 31%. 55% опрошенных этим вопросом не интересуются.

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