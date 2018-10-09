Кандидат в главы Хакасии от КПРФ отказался от теледебатов

Абакан, , 07:06 — REGNUM Коммунист Валентин Коновалов, претендующий на пост главы Хакасии, решил отказаться от теледебатов со своим оппонентом — кандидатом в главы региона от «Партии роста» Александром Мяхаром. Об этом 30-летний кандидат от КПРФ объявил сегодня, 9 октября, в ходе дебатов в эфире телеканала «Россия 1».

Свою позицию Коновалов также обозначил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», заявив, что бесполезным, по его мнению, дебатам, предпочтёт поездки по районам и городам республики для встреч с жителями.

Он отметил, что не видит смысла «обсуждать вопросы» с кандидатами, которые «очень хотят участвовать в дебатах, но не будут участвовать в выборах».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года прошли выборы главы Хакасии. Единоросс Виктор Зимин, руководивший республикой с 2009 года, получил 32,42% голосов и проиграл кандидату от КПРФ Валентину Коновалову (44,81%). 23 сентября они должны были встретиться во втором туре, но Зимин с выборов снялся.

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Ресизбирком перенёс второй тур на 7 октября. В нём должны были принять участие коммунист Коновалов и кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место (11,23%). Однако и Филягин с выборов снялся.

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Повторное голосования вновь перенесли — на 21 октября. В борьбу вступил кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар, получивший в первом туре 6,61% голосов (четвёртое место). Однако в Хакасии существует мнение, что и Мяхар в итоге с выборов снимется.

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Между тем истёк срок полномочий Виктора Зимина на посту главы Хакасии. Врио главы республики был назначен Михаил Развожаев, который до этого являлся замминистра РФ по делам Северного Кавказа. Согласно официальной информации, Развожаев прибыл в Хакасию на месяц, чтобы «присмотреть» за регионом, где продолжается выборный процесс.

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