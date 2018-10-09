Посольство РФ: Лондон открестился от угроз выключить свет в Москве

Лондон, , 05:50 — REGNUM МИД Великобритании назвал угрозы британских СМИ «оставить российскую столицу без электричества» проявлением свободы слова, заявляет пресс-служба посольства России в Лондоне.

При этом британский МИД отметил наличие наступательного киберпотенциала у Лондона, который будет задействован якобы в соответствии с нормами международного права. По словам представителей посольства, Великобритания пытается дистанцироваться от «безответственных публикаций СМИ», которые пытаются пугать британских читателей различного рода угрозами.

«Однако данный ответ Форин — офиса с новой силой ставит вопрос о том, как следует рассматривать «утечки» в британских СМИ, сопровождающиеся ссылками на анонимных официальных лиц… Ведь мы имеем дело не со свободной общественной дискуссией, как это преподносит британский МИД, а с явным злоупотреблением свободой слова в ущерб читателю», — добавили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября британская газета The Sunday Times со ссылкой на некие анонимные источники сообщила о планах британского военного ведомства провести кибератаки на объекты электроснабжения России в ответ на якобы «агрессию Москвы».

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