Госдеп недоволен выборами в Боснии и Герцеговине

Вашингтон, , 05:57 — REGNUM Выборы в Боснии и Герцеговине могли проходить с нарушениями, говорится в распространенном заявлении официального представителя госдепа Хизер Науэрт.

По ее словам, Вашингтон обеспокоен ходом выборов, как и международные наблюдатели и местные структуры. США не уверены, что в Сараево правильно составили списки избирателей и что за выборами следили действительно беспристрастные наблюдатели.

Есть у госдепа и сомнения в демократичности процесса голосования, в том числе доступа массмедиа. А также в том, что власти страны правильно распорядились средствами, пошедшими на выборы.

«Возникшие вопросы противоречат заверениям боснийских властей, обещавших провести абсолютно честные и прозрачные выборы, и мы призываем боснийские государственные институты устранить недостатки, на которые обратили внимание наблюдатели ОБСЕ», — сообщается в заявлении Науэрт.

Напомним, выборы в Боснии и Герцеговине прошли 7 октября. Был избран Президиум, Парламентская ассамблеи и региональные законодательные органы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избранный в Президиум президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что считает Крым российской территорией и будет настаивать как член Президиума, чтобы Сараево признало полуостров частью России.

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