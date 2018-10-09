Кургинян: каждый, кто защищает людоедство и ложь — лично деградирует

Москва, , 05:11 — REGNUM Слова бывшего заместителя губернатора Одесской области Зои Кассанджи о том, что именно промайданные силы сожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году подвели черту под «эпохой лжи», заявил 8 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Компетентная людоедка, блогер знаменитый сказала: «жгли мы, жгли во устрашение и будем жечь дальше. Эти три слова подводят черту под целой эпохой лжи, когда сидели и говорили: «да не знаем, кто»… все теперь знаете!», — заявил Кургинян, обращаясь к присутствующим в студии украинским экспертам.

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«Запомните, кто начинаешь защищать ложь, каждый, кто начинает служить этому дьяволу лично деградирует! И эту деградацию мы сейчас увидели», — подвел Кургинян итог передаче, на которой украинские эксперты пытались всячески оправдать слова Кассанджи.

Напомним, что 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов были заживо сожжены и зверски убиты другими способами по меньшей мере несколько десятков мирных противников майданной власти, пришедшей к власти на Украине в результате насильственного антиконституционного и кровавого пробандеровского госпереворота, что было признано упомянутой выше Кассанджи.

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