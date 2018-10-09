Один из подозреваемых в покушении на Мадуро умер после задержания

Каракас, , 04:43 — REGNUM Венесуэльский оппозиционер Фернандо Альбан Салазар, подозреваемый в подготовке покушения на президента Боливарианской республики Николаса Мадуро, был обнаружен мертвым после задержания, сообщает венесуэльский телеканал VTV.

Сообщается, что после задержания Салазар отпросился в ванную комнату, где позднее и был обнаружен мертвым. Сейчас самоубийство Салазара расследуется двумя спецпрокурорами.

Напомним, подозреваемый в покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро Фернандо Салазар был арестован в пятницу в Каракасе. Сообщается, что 8 октября должно было состояться первое судебное заседание по его делу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года произошло покушение на Николаса Мадуро во время военного парада в Каракасе. Венесуэльского президента пытались убить при помощи беспилотников, начиненных взрывчаткой.