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Один из подозреваемых в покушении на Мадуро умер после задержания

Политика

Его обнаружили мертвым в ванной комнате

Каракас, 9 октября 2018, 04:43 — REGNUM  Венесуэльский оппозиционер Фернандо Альбан Салазар, подозреваемый в подготовке покушения на президента Боливарианской республики Николаса Мадуро, был обнаружен мертвым после задержания, сообщает венесуэльский телеканал VTV.

Сообщается, что после задержания Салазар отпросился в ванную комнату, где позднее и был обнаружен мертвым. Сейчас самоубийство Салазара расследуется двумя спецпрокурорами.

Напомним, подозреваемый в покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро Фернандо Салазар был арестован в пятницу в Каракасе. Сообщается, что 8 октября должно было состояться первое судебное заседание по его делу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года произошло покушение на Николаса Мадуро во время военного парада в Каракасе. Венесуэльского президента пытались убить при помощи беспилотников, начиненных взрывчаткой.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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