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Помпео заявил о важности сотрудничества с Китаем для денуклеаризации КНДР

Политика

И для контроля за соблюдением санкций

Вашингтон, 9 октября 2018, 04:20 — REGNUM  Для США важно сотрудничать с Китаем для достижения денуклеаризации Корейского полуострова, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в своем Twitter.

«Очень важно для США и Китая работать вместе для достижения полной, окончательной и верифицируемой денуклеаризации КНДР и для контроля за соблюдением санкций», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября госсекретарь США Майк Помпео встретился с министром иностранных дел Китая Ван И, который призвал Соединенные Штаты не вставать на путь конфронтаций и конфликтов.

Ранее Помпео посетил КНДР для переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе этой встречи лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что ждет новой встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая, по его мнению, должна принести существенный прогресс в переговорах по денуклеаризации.

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Китайско-американские отношения
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