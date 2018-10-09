Кургинян: власть Украины призналась в карательном сожжении людей в Одессе

Москва, , 03:48 — REGNUM Украинская власть призналась в том, что гибель людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году была целенаправленной акцией устрашения с целью утверждения бандеровской власти, заявил 8 октября лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам эксперта, высказывания бывшего заместителя губернатора Одесской области Зои Кассанджи о том, что сожжение в Одессе противников майдана, которое состоялось 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов, помогло подавить сопротивление людей, не согласных с майданной властью, и этот опыт необходимо было перенести на Луганск и Донецк, есть ни что иное, как обнажение истинного лица украинской власти.

«Мы в конце концов узнаём твердо и однозначно от лица, которое занимало высокое положение… Она, наконец сказала: «Сделали это мы, сделали мы это, как акцию устрашения, мы этого не стесняемся, надо было эти акции устрашения проводить более широко и да здравствует устрашение». Она расписалась в том, что это террористическое государство, готовое к подобным акциям. Она полностью сняла весь предыдущий миф. В этом смысле, эта людоедка молодец, она всё сделала», — разъяснил политолог подлинное и неприкрытое содержание высказывания Кассанджи, которое пытались всячески смягчить и заболтать украинские и проукраинские эксперты, собравшиеся в студии.

По словам Кургиняна, на вышеупомянутое высказывание, которое было произнесено в предельно откровенной форме, не было совершенно никакой реакции осуждения, что говорит о том, что подобные высказывания, во-первых, на Украине приемлемы, а во-вторых, соответствуют политике власти. В-третьих, общество это приняло и никак не отреагировало, что говорит о том, что на Украине оформлена фашистская реальность.

Напомним, что 2 мая 2014 года украинские нацисты различных мастей при участии и с одобрения украинских властей сожгли заживо в одесском Доме профсоюзов по меньшей мере несколько десятков совершенно безоружных и мирных противников майданной власти и антифашистов, заперев их здании. Люди выпрыгивали из окон, разбиваясь об асфальт. Оказавшихся на земле раненых лежащих, добивали нацисты.

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