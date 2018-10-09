Лондон, , 03:47 — REGNUM Военным врачом ГРУ Александром Мишкиным «оказался», по версии The Insider и Bellingcat, Александр Петров, подозреваемый Лондоном в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Согласно свежим выводам The Insider и Bellingcat, Мишкин в качестве агента побывал на Украине, в Приднестровье и в Западной Европе.

«Истинная личность Александра Мишкина имеет еще более редкий цифровой след, чем у Анатолия Чепиги», — сообщается в Bellingcat.

Отмечается, что на личность Мишкина «расследование» вышло через открытые источники, в том числе через беседы с его знакомыми и документы. Подробности Bellingcat пообещал изложить 9 октября.

Напомним, российского гражданина Петрова Лондон обвиняет в «отравлении» Скрипаля, которое он якобы готовил вместе с «сообщником» Русланом Бошировым (его британцы идентифицируют как полковника ГРУ Анатолия Чепигу).

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