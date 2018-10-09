Молдавия, Украина и Грузия будут противостоять «гибридной» России

Кишинёв, , 02:24 — REGNUM Молдавия предлагает Грузии и Украине создать трехстороннюю платформу для «противодействия гибридным угрозам». Об этом заявил по итогам заседания Межпарламентской ассамблеи трех стран спикер парламента Молдавии Андриан Канду, передает ИА REGNUM.

Канду предложил каждому из трех государств «создать межведомственные контактные пункты, которые будут проводить стратегический анализ и обмен соответствующими данными». Он также отметил важность «симметричной реакции для обеспечения информационной безопасности в регионе».

«Кампании по дезинформации с широким использованием социальных сетей, пропаганда пользуются уязвимостями государств и наносят удар по основным демократическим ценностям и свободам. Гибридные угрозы также нацелены на финансовую систему, здравоохранение, продовольственную безопасность, энергетику, инфраструктуру и т. д. Скоординированные меры необходимы и актуальны для эффективного реагирования», — сказал Канду.

В свою очередь председатель Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку парламента Молдавии Евгений Карпов заявил, что Молдавия, Грузия и Украина «начинают мыслить стратегически и действовать как один регион». Среди главных рисков Карпов назвал пребывание российских войск и вооружений в ПМР и угрозы энергетической безопасности.

Депутат Михаела Спатарь заявила, что недоброжелатели «атакуют пропагандой основные демократические ценности, а в Молдавии нет безопасного информационного пространства». Парламент, по ее словам, принял меры по борьбе с внешней «пропагандой» в национальном законодательстве, но три страны должны работать сообща и «определять меры по противодействию дезинформации».

На прошедшей в Тбилиси заседании Межпарламентской ассамблеи трех стран депутаты обсудили вопросы безопасности в регионе, влияние России, разработку и реализацию общей политики безопасности, проблему «дезинформации и пропаганды».

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