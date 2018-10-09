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Молдавия: Додон призвал сторонников быть готовыми выйти на улицы

Политика

Президент не исключает снятия с выборов его Партии социалистов

Молдавия: Додон призвал сторонников быть готовыми выйти на улицы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Игорь Додон

Кишинёв, 9 октября 2018, 01:53 — REGNUM  Президент Молдавии Игорь Додон призвал своих сторонников быть готовыми в ближайшее время выйти на уличные протесты. Как заявил Додон, это будет необходимо, если правящая Демпартия захочет еще больше ограничить полномочия президента или снять с выборов пропрезидентскую Партию социалистов, передает ИА REGNUM.

«Думаю, нас ждут очень непростые времена. Хочу призвать наших сторонников быть максимально бдительными и готовыми к полной мобилизации. Против лома нет приема, если нет другого лома. Будьте готовы по моему призыву быть на улицах», — заявил Додон.

Вместе с тем он похвалил правящую Демпартию за провозглашение себя «промолдавской партией». «Чем больше партий в Молдове будут промолдавскими, тем лучше», — сказал он, уточнив, что это должно быть не только на словах, и не только перед выборами.

«У меня большие сомнения в их промолдавскости», — сказал президент, напомнив о недавних решениях властей. «Но концептуально промолдавская позиция — это хорошая позиция», — подвел итог Додон.

ИА REGNUM напоминает, что ранее молдавский президент-социалист Игорь Додон заявил о планах создать после парламентских выборов «промолдавскую» правящую коалицию. Один из лидеров Партии социалистов, депутат Владимир Цуркан уточнил, что такая коалиция может быть создана с Демпартией, которая рассорилась с Западом из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе.

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Политический кризис в Молдавии
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