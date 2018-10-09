Периферия Европы или центр Евразии? Никонов — о геополитических поисках РФ

Москва, , 01:57 — REGNUM Россия является самостоятельным центром силы, считает депутат Госдумы, ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Вячеслав Никонов.

«У нас были одно время иллюзии, что Россия, если будет себя хорошо вести, изменится, то вступит в западный клуб, станет частью Европы. Эти иллюзии давно ушли. Была допущена огромная ошибка после окончания Холодной войны, когда не создали новую европейскую архитектуру, которая включала бы в себя и Россию, и Украину. В итоге мы получили то, что получили», — сказал Никонов.

Россия долго рассматривала себя как периферия Европы, которая подтягивается к европейским ценностям, отметил депутат.

«Эти времена прошли, потому что они ничего не дают. Россия — самостоятельный центр силы, отнюдь не периферия Европы, мы — центр Евразии», — заявил он.

Вячеслав Никонов добавил, что современная Украина — чисто американский проект и управляется из Вашингтона для того, чтобы ослабить позиции России по всем фронтам.