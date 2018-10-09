Трамп «хорошо поговорил» с заместителем генпрокурора США

Орландо, США, , 01:18 — REGNUM У президента США Дональда Трампа состоялся «хороший» разговор с замгенпрокурора Соединенных Штатов Родом Розенстайном. Об этом рассказал сам Трамп на съезде Международной ассоциации шефов полиции в Орландо (штат Флорида).

«Мы с ним хорошо поговорили», — заявил он.

По словам Трампа, Розентстайн также прибыл во Флориду. А ранее американский президент заявил, что не планирует отставки Розенстайна, о которой сообщали СМИ Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в газете The New York Times появилась информация, что заместитель генпрокурора Род Розенстайн обсуждал с работниками американских спецслужб вариант отстранения Трампа от власти на основании 25-й поправки к конституции США. Позднее СМИ начали прогнозировать скорую отставку Розенстайна, однако сам Дональд Трамп и его администрация опровергли слухи на эту тему.

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