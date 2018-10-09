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В Германии не ждут конца разногласий ЕС и РФ

Политика

Рано или поздно американцы захотят избавиться от ООН и будут создавать на базе НАТО новую мировую организацию

Москва, 9 октября 2018, 01:10 — REGNUM  Между Европой и Россией продолжатся разногласия из-за ценностей, которые провозглашены на Западе, считает журналист из Германии Александр Рар. Он выступил с прогнозом международной ситуации в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

По мнению Рара, у президента США Дональда Трампа «есть свой план» по отстаиванию американских интересов.

«Я думаю, рано или поздно американцы захотят избавиться от ООН и будут создавать на базе НАТО новую мировую организацию», — полагает журналист.

Этому, полагает Рар, будет противиться Китай, создающий свой Шелковый путь, и Россия, которая «тоже определяется сейчас для себя».

«А Европа будет постоянно в сложной ситуации. Элиты не бросят Америку, будут приближаться постоянно к ней. Америка их будет отталкивать. А с Россией очень трудно будет получаться, потому что у нас (Евросоюза, — прим. ИА REGNUM ) во краю всего стоит ценностный вопрос, который не позволяет движения», — сказал он.

Ранее Александр Рар сообщил об «антиценностной революции», которая произошла в США с появлением Трампа.

Читайте ранее в этом сюжете: Две ценности НАТО — доллар и евро

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Отношения США и Евросоюза
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