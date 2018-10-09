Нижегородским министром сельского хозяйства стал глава одного из районов

Нижний Новгород, , 00:29 — REGNUM Министром сельского хозяйства Нижегородской области назначен бывший глава администрации Дальнеконстантиновского района Николай Денисов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Глеб Никитин, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«У Николая Денисова большой опыт работы в сфере сельского хозяйства. Он прошел путь от механика в колхозе до начальника сельхозуправления, а затем и руководителя администрации Дальнеконстантиновского района, в экономике которого ведущую роль играет именно агропромышленный комплекс», — подчеркнул Никитин.

Глава области отметил, что последние несколько лет район является лидером по производству молока и зерна. Кроме того, в районе функционируют современные и эффективные животноводческие комплексы, в работе которых используются наукоемкие технологии.

Напомним, и.о. главы минсельхоза Алексей Морозов был отправлен в отставку в конце сентября 2018 года. Он являлся министром сельского хозяйства с 2009 года. Исполняющим обязанности был назначен его первый заместитель Владимир Бархатов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4 октября Никитин переназначил 16 министров на свои посты, они лишились статуса исполняющих обязанности. В настоящее время в статусе и.о. работает лишь министр экологии.

Никитин возглавил регион в сентябре 2017 года после досрочной отставки по «собственному желанию» предыдущего губернатора Валерия Шанцева.

В ходе выборов губернатора 9 сентября, Никитина от «Единой России» поддержали 67,75% от общего числа пришедших на избирательные участки граждан.

26 сентября — ровно через год после назначения в Нижегородскую область — Никитин вступил в должность губернатора. В этот же день он отправил в отставку кабинет министров в полном составе, наделив министров и вице-губернаторов статусом исполняющих обязанности до момента формирования нового состава правительства.