Пушков: Украинская истеричная риторика многим надоела

Москва, , 00:28 — REGNUM Угрозы ухода в отставку главы украинской делегации в ПАСЕ в случае восстановления прав России в совете никого не пугают, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в Twitter.

«Глава делегации Украины в ПАСЕ заявил, что уйдёт в отставку с должности, если Россию восстановят в правах в ПАСЕ. Это он напрасно: сей довод точно никого не напугает и может даже дать обратный эффект. Истерично-агрессивная стилистика укро-делегации многим в СЕ откровенно надоела», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября председатель постоянной делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Киев сделает все возможное, чтобы сохранить санкции против России. По его словам, если антироссийские санкции будут отменены, то ПАСЕ будет уничтожена как организация.

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