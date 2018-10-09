В Токио сочли, что Россия «учла» японскую позицию о Курилах

Анатолий Кошкин, , 00:19 — REGNUM

Японское правительство, незаконно объявив принадлежащие России южнокурильские острова «своей территорией», весьма раздраженно реагирует на размещение здесь новой военной техники, проведение различного рода учений, строительство военных объектов. По этим и другим поводам официальный Токио неизменно направляет Москве дипломатические протесты.

Дело доходит даже до протестов по поводу празднования на Курилах Дня окончания Второй мировой войны, в развязывании которой, как известно, повинна наряду с нацистской Германией и фашистской Италией и милитаристская Япония. Как сообщало ИА REGNUM, МИД России с недоумением воспринял заявление о протесте Японии против празднования 73-й годовщины окончания Второй мировой войны на южных Курильских островах, говорилось в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Высказывания высокопоставленного японского политика говорят лишь о том, что Токио склонен регулярно впадать в историческое беспамятство, предавая забвению роль милитаристской Японии в развязывании военной агрессии в Азии, а также игнорируя итоги Второй мировой войны и реалии современного миропорядка, основанного на Уставе ООН», — подчеркнуто в заявлении.

По словам российских дипломатов, это свидетельствует о нежелании Японии извлечь уроки из прошлого, что служит препятствием для решения проблемы с заключением мирного договора. Японской стороне было рекомендовано заняться переосмыслением собственной истории.

Представителями МИД РФ в последнее время делались принципиальные заявления об отказе принимать необоснованные японские протесты по поводу Курильских островов, суверенитет России над которыми не подлежит сомнению. И, тем не менее, похоже, российские власти считают нужным все же проявлять заботу о том, чтобы «не раздражать» нашу восточную соседку какой-либо военной деятельностью на Курильских островах, включая рутинные учения. Это можно было бы понять, если бы в Японии не воспринимали такую «заботу», как «учет японской позиции по поводу принадлежности островов». Трудно избежать впечатления, что именно так Токио воспринял согласие Москвы прислушаться к японским протестам и не включать Курильские острова, на которые открыто и весьма настойчиво претендует японское правительство, в район проведения прошедших в минувшем сентябре учений Вооруженных сил РФ «Восток — 2018». За что министр обороны РФ Сергей Шойгу получил особую благодарность от начальника штаба японских Сил самообороны (эвфемизм воссозданных в нарушение конституции страны вооруженных сил Японии — А.К.) Кацутоси Кавано. Как заявил Шойгу на встрече с японским гостем, в Москве «услышали Токио» касательно маневров «Восток-2018» и учли предложение властей Японии. В ответ получил одобрение Кавано, который сказал:

«Мы высоко это ценим. У меня большие надежды, что мы сможем продвигать оборонные отношения между Японией и Россией».

Получается, что японские протесты, хотя и отвергаются, но учитываются, что, конечно же, поощрит японскую сторону на продолжение политики «отстаивания» несуществующих прав Японии на Курильские острова. Имея немалый опыт общения с японскими политиками, хорошо знаю, что они, выстраивая свою линию, принимают во внимание любое проявление склонности переговорщиков учитывать японскую позицию, фиксируют подобные нынешней уступки, воспринимая их не как жест доброй воли, а как известное свидетельство слабости или особой заинтересованности в партнере.