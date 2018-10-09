Около двух тыс. мигрантов найдено у берегов Испании за трое суток

Мадрид, , 00:02 — REGNUM Свыше 1,8 тыс. нелегальных мигрантов обнаружено службой спасения на море за последние трое суток у берегов Испании, сообщает 8 октября испанская спасательная служба.

Уточняется, что 6 и 7 октября в море Альборан и в Гибралтарском проливе были найдены 30 лодок с 1181 человеком на борту, а за 8 октября спасатели обнаружили восемь лодок с 357 мигрантами в Гибралтарском проливе, одну лодку. в которой был 31 человек нашли у канарского острова Фуэртевентура, а еще шесть лодок с 303 мигрантами обнаружены в море Альборан.

Всего с 6 по 8 октября включительно в море у берегов Испании обнаружены 1872 нелегала.

Как сообщало ИА REGNUM, Средиземное море стало одним из главных маршрутов нелегальной миграции в страны Европы из Северной Африки и стран Ближнего Востока.

Напомним, в результате вмешательства США и НАТО в этих регионах целый ряд государств был разрушен, а их населениес трудом выживает в условиях хаоса и анархии.

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