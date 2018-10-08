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Скотленд-Ярд не комментирует новые данные о личности Александра Петрова

Политика

СМИ назвали «настоящее имя» второго подозреваемого по делу Скрипалей

Лондон, 8 октября 2018, 23:45 — REGNUM  В Скотленд-Ярде отказались комментировать сообщения СМИ о том, что обвинемый Лондоном в причастности к инциденту с отравлением в Солсбери Александр Петров якобы в действительности является сотрудником ГРУ Александром Мишкиным.

«Мы не будем комментировать предположения СМИ относительно их личностей», — приводит слова представителя британской полиции ТАСС.

Напомним, ранее сегодня в организации Bellingcat заявили, что Александр Петров в действительности является военным врачом и полковником (либо подполковником) ГРУ Александром Мишкиным.

Как утверждается, Мишкин родился в 1979 году в Архангельской области, окончил «одну из элитных российских военных медицинских академий», а также проходил подготовку в качестве врача для военно-морских сил.

Читайте ранее в этом сюжете: Британские СМИ выяснили, кто такой Александр Петров из дела Скрипалей

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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