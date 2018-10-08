В Китае с визитом побывал шеф американской дипломатии

Пекин, , 23:42 — REGNUM В Пекине с однодневным визитом находится госсекретарь США Майк Помпео, прибывший в китайскую столицу с Корейского полуострова, где в Пхеньяне провел переговоры с верховным лидером КНДР Ким Чен Ыном, а затем в Сеуле встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, сообщает 8 октября Синьхуа.

Помпео был принят Министром иностранных дел КНР Ван И, который призвал США следовать маршрутом взаимовыгодного сотрудничества, а не вставать на путь конфронтации и конфликтов, который он назвал «ошибочным».

Ван И обратил внимание главы американской дипломатии на то, что наряду с эскалацией торговых противоречий с Китаем, администрация США предприняла ряд действий, наносящих ущерб правам и интересам КНР, и в других вопросах, в том числе в тайваньском, а также выступила с необоснованными обвинениями китайской внешней и внутренней политики.

Позднее госсекретарь США бы принят начальником Канцелярии ЦК КПК по международным делам, бывшим главой МИД КНР и бывшим послом в США Ян Цзечи, который подтвердил принципиальную позицию китайской стороны по всему спектру разногласий с США — торгово-экономическим вопросам, Тайваню и Южно-Китайскому морю.

Ян Цзечи призвал Вашингтон прекратить действия, порывающие китайские интересы и предупредил, что КНР продолжит принимать необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета, безопасности и интересов развития.

Помпео, в свою очередь, заверил, что США стремятся к взаимовыгодному сотрудничеству с КНР, готовы активизировать двусторонние контакты для обсуждения международных и региональных вопросов, а также не намерены отказываться от проводимой ими политики «одного Китая».

Напомним, что Майк Помпео прибыл в Пекин после встреч с лидерами КНДР и Южной Кореи.