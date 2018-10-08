Европейские депутаты оказались осведомлены о темной стороне Киева

Москва, , 23:36 — REGNUM Украинский журналист Роман Кацаба 8 октября выступил с трибуны ПАСЕ, рассказав о проблемах со свободой слова в своей стране.

«Только что имел выступление. В ПАСЕ я по приглашению Тини Кокса, главы объединения левых. Хочу сказать, что проблемы у нас на Украине начались давно со свободой слова. Так как власть каждого, кто критикует ее за то, во что она превратила, например, войну на Донбассе — банальный бизнес, либо то, что власть всякого, кто критикует ее (а мы, журналисты, обязаны критиковать власть), называет «рука Москвы» или «агенты Кремля». И я об этом говорил», — сообщил Кацаба в эфире телеканала «Россия 1».

По словам журналиста, в ПАСЕ «прекрасно ориентируются в ситуации» на Украине. Например, знают, что спикер парламента Андрей Парубий был когда-то одним из основателей партии, а также «имел криминальное подозрение в совершении террористического акта, когда в прошлом созыве бросал дымовые шашки».

«Они приватно мне об этом рассказывают», — признался украинец.

Кацаба добавил, что после прошлого выступления на российском телеканале и сам оказался в СИЗО.