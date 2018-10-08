Мёртвый дом. Каторга и ссылка в Сибири: взгляд из Лондона

Александр Томилин, , 22:55 — REGNUM

Книга старшего преподавателя истории Лондонского университета, Даниеля Бэра, посвящена знаменитой сибирской ссылке. Ставшая источником «клюквенных» представлений о России сибирская каторга, предстаёт перед читателем в необычном образе. Начав историю первого ссыльного в Сибирь — угличского колокола, оповестившего о гибели царевича Дмитрия, автор остановился на месте ссылки колокола, на городе Тобольск. Тут начался рассказ о том, что этот город стал основой заселения Сибири русскими. Автор разделяет тезисы Фернана Броделя о колонизации Америки, что громадные и богатые просторы континента могли быть эксплуатированы огромным количеством рук дешевой рабочей силы, которой стали рабы. Ввиду того, что Сибирь стала «фонтиром» русской жизни, он пишет, что ссыльные тюрьмы стали «центрами» развития Сибири. Ввиду этого, он отводит истории царской ссылки ключевую роль в процессе освоения и развития наших азиатских просторов.

Здесь, он не только следует традиционному хронологическому принципу описания истории сибирской ссылки, но и в каждом периоде уделяет внимание тому, что мы называем «история повседневности», чтобы через это показать менталитет всех каторжников и ссыльных — от татей и шишей до декабристов и Достоевского. Этот менталитет и позволил им стать покорителями Сибири. На основании этого, автор развил всю историю ссылки — от Смутного времени до первых лет советской власти, показав развитие Сибири от «фронтира» и каторги, до промышленного региона, который стал основой для будущих индустриальных преобразований ХХ столетия и возникновению уже новой ссылки и каторги… Причём историю ссылки и её роли, автор не вынимает из общего контекста истории страны, посвящая, порой целые главы, экскурсам в события. Истории ссыльных декабристов предшествует небольшая глава, красочно описывающая провал восстания, арест и следствие над декабристами. Это, безусловно, красиво, но совершенно излишнее.

Достаточно необычный взгляд иностранца на Сибирь дополнен беллетризованными описаниями, предваряющими каждую главу, и позволяющими погрузиться в эпоху — русские купцы конца XIX века и Смутное время, восстание декабристов и защита сибирских рубежей от китайских набегов, всё это промелькнёт перед глазами читателя, как кино. Поэтому, несмотря на свои излишние глубокие экскурсы в историю того или иного контингента каторжников, это простое описание истории каторги и ссылки, сделанное объективно и добросовестно.