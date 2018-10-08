Британские СМИ выяснили, кто такой Александр Петров из дела Скрипалей

Лондон, , 22:31 — REGNUM В британских СМИ сегодня, 8 октября, со ссылкой на организацию Bellingcat появилась информация о том, что второй подозреваемый, по версии британских властей, в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Александр Петров — «на самом деле» является военным врачом и полковником (может быть, и подполковником) ГРУ Александром Мишкиным.

Утверждается, что Мишкин родился в 1979 году в Архангельской области. Он учился на военного врача и, по данным британских СМИ, является то ли полковником, то ли подполковником ГРУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании обвинили в отравлении Скрипалей двух российских граждан — Руслана Боширова и Александра Петрова. Лондон уверен, что оба они — сотрудники ГРУ (Главного разведывательного управления, которого уже не существует несколько лет).

Позднее британские СМИ со ссылкой на якобы независимые организации, такие как Bellingcat, сообщили, что Руслан Боширов — это на самом деле полковник ГРУ Анатолий Чепига, которому в 2014 году было присвоено звание Героя России.

Никаких внятных подтверждений того, что Петров и Боширов являются военными разведчиками, представлено не было, хотя есть некоторые косвенные данные о том, что Анатолий Чепига, которым якобы представился Боширов, имеет отношение к силовым структурам.

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