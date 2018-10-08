Возле зоны «Идлиб» погиб один и ранены 10 солдат сирийской армии

Хмеймим, Сирия, , 22:31 — REGNUM В сирийской провинции Латакия погиб один и ранены десять военнослужащих правительственных сил, сообщил 8 октября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

Савченко подчеркнул, что все эти военнослужащие пострадали в результате обстрелов боевиков, остающихся в зоне деэскалации «Идлиб».

Несмотря на объявленный режим прекращения огня, его нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, не прекращаются.

Как сообщало ИА REGNUM, военная операция по освобождению зоны «Идлиб» от боевиков была отменена по соглашению между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, предусматривающем изъятие у боевиков тяжелого вооружения и установление демилитаризованной зоны.

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