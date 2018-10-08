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Правительство Македонии выдвинуло ультиматум парламенту

Политика

На рассмотрение парламента вынесен вопрос изменения конституции и переименования страны

Скопье, 8 октября 2018, 22:45 — REGNUM  Премьер-министр Македонии Зоран Заев угрожает назначить досрочные выборы — в случае, если парламент не примет поправки в конституцию для переименования страны, 8 октября передает агентство Associated Press.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Македонии вынесло на рассмотрение парламента вопрос изменения конституции — с учетом переименования страны в Северную Македонию по соглашению с Грецией.

Парламент Македонии должен рассмотреть инициативу правительства 9 октября. Инициатива должна набрать не менее 2/3 голосов.

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Переименование Македонии
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