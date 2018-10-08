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«Референдум? Забудьте» — Заев требует от парламента переименовать Македонию

Политика

Парламент рассмотрит поправки в конституцию во вторник 9 октября

Скопье, 8 октября 2018, 22:09 — REGNUM  Правительство Македонии обратилось к парламенту с запросом на изменение конституции — с учетом сделки с Грецией и переименования страны в «Северную Македонию», 8 октября передает агентство Associated Press.

Поправки в конституцию пока ещё Македонии должны быть поддержаны двумя третями голосов. Парламент рассмотрит запрос правительства Зорана Заева во вторник 9 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум о смене названия Македонии 30 сентября был признан нелегитимным — явка на всенародное голосование была сорвана массовым бойкотом противников переименования.

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Переименование Македонии
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