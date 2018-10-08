В Закарпатье абсолютно нет никакого сепаратизма — киевское общество венгров

Киев, , 22:05 — REGNUM В Закарпатской области нет никакого сепаратизма, сохраняется спокойная обстановка. Об этом 8 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил замглавы Киевского общества венгров Тибор Томпа.

«Я не вижу какой-то угрозы. В Закарпатье абсолютно нет никакого сепаратизма. Люди хотят нормально жить, нормально зарабатывать, чтобы их детям было хорошо», — сказал Томпа.

Он сообщил, что паспортный скандал на Закарпатье раздут искусственно, поскольку украинцы массово берут гражданство и других соседних стран. Томпа считает, что граждане Украины перестанут брать гражданство других стран, если правительство улучшит экономическую ситуацию в стране.

«Если удастся уравновесить экономическую ситуацию в Украине, не будет никаких проблем. Почему сегодня заостряют вопрос только с венгерскими паспортами, будто других нет… Эта ситуация специально раздувается», — заметил Томпа.

По его словам, венгров Закарпатья начали усиленнее проверять при пересечении таможни.

«Главное, чтобы было удобно гражданам Украины и венграм, которые тысячи лет проживают на Закарпатье. Слава Богу, я как 100%-й венгр, но гражданин Украины я на себе не чувствую никакого негатива от этого международного конфликта. Слава Богу, что на Закарпатье, в принципе, спокойно и думаю, будет спокойно. Тут больше политиканства. Тут намного больше раздувают конфликт с чисто журналистского подхода Есть сигналы, что на границе стали сильнее проверять венгров Закарпатья. Этого как раз не хотелось», — сказал Томпа.

Как сообщалось, 8 октября спикер министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что украинский дипломат, которого выслала Венгрия, прибыл на Украину.

19 сентября 2018 года в СМИ опубликовали видео, на котором жителям Закарпатья выдают венгерские паспорта в консульстве Венгрии в Берегово. При этом им говорят, чтобы они скрывали факт получения венгерского гражданства от властей Украины. 4 октября консула Венгрии в Берегово объявили персоной нон-грата на Украине. Ему дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.