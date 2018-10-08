Учения НАТО шлют сигнал Киеву: «Мы с вами, но мысленно»

Москва, , 21:21 — REGNUM Учения «Чистое небо — 2018» с участием военнослужащих Украины и НАТО не повлияют на противостояние в Донбассе, считает профессор МосГУ Николай Платошкин. Он выступил 8 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Заметьте, где проходят учения — в Винницкой области. Американцы поставили жесткое условие — восточнее Днепра мы не продвигаемся. Не хотят столкновения с Россией», — заявил он.

При этом сам факт учений следует, по мнению Платошкина, воспринимать как сигнал моральной поддержки — «мы с вами, но с вами мысленно».

Профессор рассказал, что перед тем, как поставить противотанковое оружие, американцы сначала послали группу офицеров на линию соприкосновения.

«И поняли, что эти «джавелины» через несколько дней окажутся у ополчения. Также, как они поставили в Афганистан стингеры, а потом пять лет выкупали их у командиров, чтобы они американские самолеты не сбивали», — вспомнил Платошкин.

Напомним, 8 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей Украины стартовали авиационные учения с участием стран НАТО «Чистое небо — 2018».