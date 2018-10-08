Понедельник, 8 Октября 2018 года
21:27:18 МСК

Жан-Клод Юнкер спародировал танцы Терезы Мэй. Видео

Политика

Глава Еврокомиссии начал выступление в Брюсселе с передразнивания телодвижений британского премьер-министра

Жан-Клод Юнкер спародировал танцы Терезы Мэй. Видео
Иван Шилов © ИА REGNUM
Жан Клод Юнкер

Брюссель, 8 октября 2018, 20:57 — REGNUM  Выступление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в Брюсселе началось с пародии на танцы премьер-министра Британии Терезы Мэй.

Видеоролик начала выступления с передразниванием танцевальных движений, опубликованный в сети 8 октября, сразу же обогнал по популярности запись самой речи главы Еврокомиссии.

Жан-Клод Юнкер, в ожидании окончания музыкальной фонограммы, имитировал танцы Терезы Мэй, изображенные ею под композицию Abba на съезде Консервативной партии.

После более ранних плясок британского премьер-министра в одной из школ Кейптауна танцы Терезы Мэй на партийном съезде привлекли многочисленных «поклонников», оставивших массу язвительных комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент отношения Лондона и Евросоюза осложнены предстоящим выходом Британии из ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Японии пригласил Лондон в соглашение о свободной торговле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить